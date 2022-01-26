США відчувають нестачу мікрочіпів. Цей 20-мільярдний завод Intel може її вирішити

Наприкінці минулого тижня американський технологічний гігант Intel повідомив, що вкладає 20 мільярдів у зведення у США нового, найбільшого у світі заводу із виробництва напівпровідникових чіпів. Це одна з рекордних приватних інвестицій у галузі, адже створить 3 тисячі робочих місць, а протягом наступних кількох років сума інвестицій може сягнути 100 мільярдів.

Виробництво буде розміщено на території у понад 4 квадратних кілометри. "Це буде «мегафабрика», де буде загалом 8 заводів", - повідомив керівник корпорації Intel Патрік Гельзінгер.

Білий дім привітав рішення корпорацій. Зокрема, президент Джо Байден назвав завод історичною інвестицією в Америку й американських робітників і підкреслив, що робітники матимуть гідну оплату праці. Повідомляється, що у середньому зарплата сягатиме 135 тисяч доларів на рік без вирахування податків.

Виробничі потужності - які, як пише The Verge, деякі оглядачі називають “Новою Кремнієвою долиною” - розмістять в Огайо, одному з провідних промислових регіонів США.

Губернатор Огайо Майк ДеВайн зазначив, що за право мати ці заводити у себе 40 штатів змагались, й Огайо переміг. Він додав: "Ідеться про національну безпеку. Це критично важливо, щоб ми виробляли ці чіпи тут, у Сполучених Штатах Америки".

Напівпровідникові мікрочіпи – це стратегічно важлива деталь для будь-якого високотехнологічного виробництва, адже це невід’ємний компонент автомобілів, смартфонів та будь-якого іншого технологічного устаткування – від найпростіших побутових приладів до енергомережі чи медичного устаткування у шпиталях.

Напівпровідникові транзистори, що проклали дорогу до створення комп’ютерів, були винайдені у середині минулого століття у США. Однак зараз понад 60% усіх мікрочіпів виробляє Тайвань.

Пандемія призвела до перебоїв у роботі заводів в Азії, а також порушила світову мережу постачання. Саме тому Америці критично важливо налагодити власне виробництво напівпровідників, що задовольнить попит технологічних та автомобільних компаній, кажуть представники галузі.

"Одним із найбільших уроків, які ми вивчили під час пандемії, це те, що ми не можемо сприймати доступ до технології і виробництва за належне, - зазначив Гельзінгер. - Ми зіткнулись із перебоями у мережі поставок. Потреба у напівпровідниках зараз – справді безпрецедентна".

Але допоки Intel протягом кількох років зводитиме промислові потужності й запустить масове виробництво, американські технологічні компанії вимушені шукати виробників за кордоном.

Як розповів Брекен Даррелл, керівник технологічної компанії Logitech, їхня компанія знайшла альтернативних постачальників чіпів, аби уникнути нових можливих нових перебоїв: "Пандемія виявилась низкою сюрпризів для всіх нас. Наше завдання – переконатись, що ці сюрпризи не надто впливають на наш бізнес".

Водночас, завод Intel, кажуть експерти, уже зараз простимулював конкуренцію серед виробників напівпровідників: Samsung оголосив про плани будівництва заводу чіпів у Техасі, а тайванська компанія TSMC розширить свої інвестиції у потужності в Аризоні.

У статті використано матеріали: Reuters, AP, AFP, The Verge