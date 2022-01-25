"Жодних iPhone для Росії"? США розглядають можливі технологічні санкції у разі нової агресії щодо України

Адміністрація Джо Байдена розглядає можливість запровадити безпрецедентні технологічні санкції проти Москви у разі її нової агресії щодо України, повідомляють американські медіа.

Зокрема, Білий дім почав закладати основу для запровадження заборони на продаж Росії високотехнологічної продукції, що містить компоненти або програмне забезпечення американського виробництва.

План нагадує кроки, зроблені адміністрацією Дональда Трампа щодо китайської телекомунікаційної компанії Huawei у 2020 році. Ця заборона здійснила потужний удар по бізнесу: виробник смартфонів, який до того був світовим лідером, впав до 10 місця.

Якою мірою адміністрація має намір перекрити постачання до Росії високотехнологічного обладнання - не зрозуміло, і експерти пояснюють, що це навмисне.

«Як і у разі будь-якої великої події, кризи чи потенційного вторгнення, урядовим лідерам потрібні найрізноманітніші варіанти – від найпотужніших до найслабших і всіх інших посередині – у плані можливих дій», – заявив «Голосу Америки» колишній помічник міністра торгівлі США з питань експорту Кевін Волф.

Волф, який зараз є партнером вашингтонської юридичної фірми Akin Gump, припустив, що адміністрація навряд чи дасть зрозуміти, до яких саме дій вона вдасться, якщо лише Росія не змусить Вашингтон діяти, спробувавши здійснити нове вторгнення до України.

Експерти припускають, що США вивчають можливість застосування щодо Росії нової доктрини – правила прямого продукту іноземного виробництва (foreign direct product rule - англ.).

Вперше це правило було використане адміністрацією Трампа. Якщо воно буде застосовано до Росії, то будь-яка організація у світі стане порушником американського законодавства, якщо вона продасть Росії високотехнологічне обладнання, яке було виготовлено чи випробувано із використанням американських технологій.

Теоретично це може бути застосовано практично до будь-якої продукції у світі, що містить напівпровідники, враховуючи переважання американських технологій та програмного забезпечення.

Введення такого правила несе неявну загрозу компаніям, які покладаються на американські технології або програмне забезпечення для виробництва своєї продукції. Якщо вони відмовляться дотримуватись експортної заборони США, це загрожує їм позбавленням важливих ліцензій або обладнання.

Джим Льюїс, старший віце-президент Центру стратегічних і міжнародних досліджень, розповів "Голосу Америки", що такий крок матиме значні політичні наслідки, але "виправданий", якщо Москва здійснить нове вторгнення до України.

Льюїс припускає, що Білий дім також може окреслити низку компаній у США, для яких продаж американських розробок Росії буде незаконним, аж до цілковитої заборони окремих технологій. "Якщо вони здійснюватимуть цей крок на повну, то це означатиме більше жодних iPhone для Росії", - каже Льюїс.

Джеффрі Едмондс, старший аналітик неурядової організації CNA, у коментарі "Голосу Америки" висловив думку, що широкі технологічні санкції проти Москви можуть мати серйозні наслідки для Росії, яка "завжди була відносно слабкою у питанні мікрочіпів, мікроелектроніки й електроніки у цілому".

"Це, на додачу до того, що підприємництво у Росії дуже слабке, а більшість технологічний компаній у цьому секторі керуються проурядовими організаціями, що дуже неефективні й мають високий рівень корупції", може підштовхнути Кремль до тіснішої співпраці із Китаєм, вважає Едмондс.

Дослідниці Інституту міжнародної економіки Петерсона Меган Гоган та Ебігейл Далман зазначають, що за даними ООН, уже зараз 68% споживчої електроніки у Росії уже імпортовані з Китаю. Вони припускають, що технологічні санкції проти Москви лише підштовхнуть розвиток китайських розробок у цій галузі.

У статті використано матеріали англомовної редакції "Голосу Америки"