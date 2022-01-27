Студія Вашингтон. Держсекретар США – про зміст відповіді Росії
Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати і НАТО доправили до Москви письмові відповіді на вимоги Кремля про безпекові гарантії, які росіяни виклали на папері ще у грудні. Росія розпочала масштабні військові навчання в акваторії окупованого Криму. США готові відповісти на усі можливі сценарії ескалації агресії Росії проти України –заступниця держсекретаря Венді Шерман.
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січень 26, 2022
Студія Вашингтон. Чи відправить США військових в Україну?
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січень 25, 2022
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січень 22, 2022
Студія Вашингтон. Заяви в США про підтримку України
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січень 21, 2022
Студія Вашингтон. США ввели санкції проти чотирьох українців
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січень 20, 2022
Студія Вашингтон. Підсумки візиту держсекретаря США до України
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