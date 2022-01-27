Студія Вашингтон. Держсекретар США – про зміст відповіді Росії

Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати і НАТО доправили до Москви письмові відповіді на вимоги Кремля про безпекові гарантії, які росіяни виклали на папері ще у грудні. Росія розпочала масштабні військові навчання в акваторії окупованого Криму. США готові відповісти на усі можливі сценарії ескалації агресії Росії проти України –заступниця держсекретаря Венді Шерман.