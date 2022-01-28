Росія може напасти на Україну майже без попередження, але конфлікт ще можна відвернути - глава Пентагону

Росія може напасти на Україну майже без попередження. Таку оцінку ситуації на українських кордонах озвучив генерал Міллі під час брифінгу в Пентагоні. Він додав, що США не бачили такого масштабного скупчення російських військ з часів «холодної війни».

"Конфлікт - не невідворотній. Все ще є час і місце для дипломатії. США разом із їхніми союзниками запропонували Росії шлях, щоб відвернути кризу, у напрямку до більшої безпеки, - підкреслив Остін. - І міністерство оборони продовжить підтримувати ці дипломатичні зусилля. По-друге, США залишаються відданими допомагати Україні захищати себе, надаючи засоби для оборони. Із 2014 ми призначили понад 2,7 мільярди доларів на безпекову допомогу Україні. Це включає більше безпекової допомоги для України за останній рік - 650 мільйонів доларів, - ніж у будь-який час до цього".

"Пан Путін теж може зробити правильний крок. Немає причини щоб ця ситуація переросла у конфлікт. Він може обрати деескалацію, наказати відвести війська. Він може обрати діалог і дипломатію. Що б він не обрав, США стоятимуть поряд зі своїми союзниками і партнерами", - наголосив глава Пентагону.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі також закликав Кремль утриматись від нового вторгнення: "Ми наполегливо закликаємо Росію відступити та досягати врегулювання за допомогою дипломатії. Збройні сили завжди мають бути останнім засобом. Успіх у цьому питанні досягається завдяки діалогу".

Сполучені Штати готові направити додаткові сили в країни східного флангу НАТО, але планів залучити американських військових у бойових операціях в Україні адміністрація не має, - підкреслив міністр оборони США.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, група підтримки України в Конгресі США закликала ООН та ОБСЄ створити світову коаліцію, щоб "захистити суверенітет та незалежність України і зберегти європейську стабільність на покоління".