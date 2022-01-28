У чому полягає план Путіна щодо України і які це матиме наслідки для адміністрації Байдена - експерти на сторінках американських видань

Ескалація напруги довкола України залишається у центрі уваги американських медіа. У п'ятницю декілька інформаційних порталів опублікували аналітичні прогнози за участі експертів та колишніх високопосадовців США.

"Російсько-український конфлікт загрожує престижу США", - із таким заголовком вийшла стаття у виданні The Hill. Матеріал твердить, що нова агресія Кремля проти України може стати новим ударом для адміністрації Джо Байдена, зокрема, з огляду на ситуацію із виводом американського контингенту із Афганістану.

Видання наводить слова конгресмена-республіканця Майкла Маккола: "Вивід військ з Афганістану за Байдена показав слабкість. Якщо ця адміністрація не покаже силу просто зараз, я боюсь, що Росія почне вторгнення до України". Натомість Еліот Коен, радник у Держдепі за адміністрації Джорджа Буша-молодшого, вважає, що Білий дім поводиться у цьому випадку "більш-менш правильно" й підкреслює, що попри всі зусилля росіян, їм не вдалось призвести до розколу між країнами НАТО.

Натомість Чарльз Купчан, високопосадовець Національної ради з безпеки в адміністрації Барака Обами, наголосив у коментарі The Hill, що продовження російської агресії щодо України "поновило питання про те, як далеко країна може зайти, щоб відновити свій статус супердержави". Купчан зазначив, що Байден "чітко заявив, що ми не відправимо військовиків США до країни", тож "якщо Росія все ж вирішить іти на війну, США та їхні союзники не збираються її зупиняти".

"За найгіршого сценарію, Росія розпочне велике вторгнення до України, намагаючись захопити всю країну й підкорити Україну Росії знову, як це було за Радянського Союзу. [...] Я не думаю, що це ймовірний сценарій, - такі думки для Politico висловив колишній спецпредставник адміністрації Дональда Трампа в Україні Курт Волкер. - Думаю, набагато більш вірогідно те, що Росія дійсно вторгнеться в Україну, але на півдні, сході й, можливо, також на кількох фронтах на півночі, спробує захопити більше територій, зробить це швидко, а потім спробує чи захоче мати нове припинення вогню. Думаю, вони зацікавлені у сполученні Криму із резервуарами на півночі від Криму, звідки раніше півострів отримував воду".

Волкер висловив припущення, що Кремль зацікавлений у тому, щоб з'єднати на суходолі Крим, Донбас і Росію. "Це включатиме захоплення, до прикладу, прибережного міста на Азовському морі Маріуполя".

При цьому Волкер підкреслив, що українці зараз набагато більш військово спроможні, ніж були у 2014-2015 роках, і спробують дати відсіч російським силам, але Кремль все ж має перевагу у силі, зокрема, у повітрі та на морі. Однак, за його словами влада у США, ЄС і країни НАТО намагаються зараз зробити все, щоб уникнути такого конфлікту.

Видання The Atlantic публікує матеріал "Битва за майбутнє Заходу" із підзаголовком: "Реальний приз в Україні - це кінець американського впливу у Європі".

Ситуація, що склалась довкола України, - виняткова, пише автор статті Том МакТаг. "Росія - країна із 142 мільйонами населення та залежною від видобутку нафти економікою, розміром із південнокорейську. Разом три провідні сили Європи - Німеччина, Франція і Британія - набагато перевищують Росію у питанні багатства й населеності, а вся демократична Європа - ще більше. І все ж Європа відіграє у цій кризі другорядну роль, навіть попри те, що вона відбувається на її власному континенті".

На переконання МакТага, Путін намагається грати на розбіжностях між США і рештою країн Заходу, й "масштаб вимог Путіна - не лише контролювати Україну, але повернути більшість Східної Європи до сфери впливу Росії - це загроза існуючому порядку". "Що би не сталось далі, відчувається, що це переломний момент у 21 сторіччі", - підсумував автор.

Телеканал CNN аналізує нещодавню телефонну розмову між президентами Байденом і Зеленським. Як "Голос Америки" повідомляв раніше, CNN із посиланням на неназваного «чільного українського посадовця» повідомив, що президенти у розмові погоджувалися з реальністю російської загрози, але, буцімто, висловили різні думки стосовно певності нового нападу. У відповідь посадовці у Вашингтоні і Києві закликали журналістів уникати «домислів» про розмову президентів.

В іншому аналітичному матеріалі медіа припускає, що розбіжності у риториці продиктовані тим, що Байден у своїх зверненнях апелює до Росії, Європи та американського народу, а Зеленський "намагається запобігти паніці вдома". "Тим не менше, його помічники, ймовірно, серйозно помилилися у своєму повідомленні за результатами дзвінка із Байденом. Президент США ризикує потрапити під шквал критики за свої сміливі заяви на підтримку України. Принижувати його - це негарна відповідь, і Зеленський ризикує власною репутацією у Вашингтоні. Більше того, Росія використає ці розбіжності на власну користь".

При цьому CNN також наводить слова колишнього посла США до Росії, України та Грузії Джона Теффта: "Я трохи переживаю, що оприлюднення такого ніяк не допоможе, а це допоможе пану Путіну".

Телеканал також зазначає, що Байден ризикує "затиснути російського лідера у кут і змусити його діяти, щоб зберегти свій образ сильного лідера".

У статті використано матеріали The Hill, Politico, CNN, The Atlantic

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