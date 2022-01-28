Час-Тайм. У Пентагоні оцінили загрозу російського нападу
В ефірі Час-Тайм. Росія може напасти на Україну майже без попередження, - генерал Міллі під час брифінгу в Пентагоні. Детально про зусилля адміністрації США у протидії кремлівській агресії. Двопартійна делегація Конгресу США відвідала Україну. Які пропозиції щодо оборонної допомоги Україні лунають в Сенаті США? Опитування: що пересічні американці думають про російську загрозу та допомогу Україні? Зачинити двері перед жахіттям Путіна для України закликали в статті для USA Today очільники групи підтримки України в Конгресі. У Лос-Анджелесі відбулася виставка української мисткині Ірини Вишневської.
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