Час-Тайм. У Пентагоні оцінили загрозу російського нападу

В ефірі Час-Тайм. Росія може напасти на Україну майже без попередження, - генерал Міллі під час брифінгу в Пентагоні. Детально про зусилля адміністрації США у протидії кремлівській агресії. Двопартійна делегація Конгресу США відвідала Україну. Які пропозиції щодо оборонної допомоги Україні лунають в Сенаті США? Опитування: що пересічні американці думають про російську загрозу та допомогу Україні? Зачинити двері перед жахіттям Путіна для України закликали в статті для USA Today очільники групи підтримки України в Конгресі. У Лос-Анджелесі відбулася виставка української мисткині Ірини Вишневської.