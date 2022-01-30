Через сніговий шторм у США скасовано близько 1300 авіарейсів, у низці штатів оголошено надзвичайний стан

Близько 1300 авіарейсів було скасовано США в перші години неділі, коли на північний схід країни обрушився сильний зимовий шторм, повідомляє агентство Рейтер.

У кількох штатах оголошено надзвичайний стан у зв'язку зі штормом, який сформувався в Атлантичному океані в районі Північної та Південної Кароліни і, як очікується, і далі нестиме снігопади, просуваючись на північ до штату Мен.

За даними сайту FlightAware.com, до 9 ранку за часом східного узбережжя США було скасовано близько 1300 внутрішніх та міжнародних рейсів. Ще 480 рейсів було затримано.

У нью-йоркському аеропорту Ла Гвардія та у Бостонському міжнародному аеропорту було скасовано більш ніж по 200 рейсів.

У суботу сильний зимовий шторм обрушив на деякі райони понад 60 сантиметрів снігу, що призвело до скасування тисяч рейсів та змусило губернаторів Род-Айленду та інших штатів обмежити доступ до доріг.

За прогнозами Національної служби погоди, у неділю на східному узбережжі очікується спокійніша погода.

За даними сайту PowerOutage.us, у Массачусетсі близько 56 тисяч із 2,6 мільйонів споживачів залишалися без електрики в ніч на неділю.

Негода, можливо, стала причиною загибелі літньої жінки, яку знайшли в суботу на парковці готелю в Юніондейлі, штат Нью-Йорк. Вікно її автомобіля було відчинене, повідомив офіцер департаменту поліції округу Нассау на Лонг-Айленді.

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