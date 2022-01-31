Туристичні та інші неімміграційні візи до США можуть суттєво подорожчати

Адміністрація президента Джо Байдена пропонує підвищити збори за майже всі неімміграційні візи до США.

Туристичні візи B1 і B2, а також студентські візи F, M, J зростуть у ціні із $160 до $245, робочі візи типів H, L, O, P, Q та R подорожчають із $190 до $310. Держдеп очікує, що нові ціни почнуть діяти із вересня цього року.

Нові збори, за твердженням посадовців, допоможе привести у відповідність розмір збору та вартість робочої сили, що йде на оброблення документів.

Але критики змін кажуть, що при цьому влада не вирішує питання пришвидшення процесу видачі віз, що потенційно може означати менше туристів та студентів, що приїздять до США, в умовах, коли через пандемію туристичний потік до країни уже на рекордно низькому рівні, зокрема, через зростання термінів розгляду документів на видання віз.

Зокрема, попри початок відновлення роботи американських консульств і посольств, більшість дипломатичних представництв повідомляють, що іноземним громадянам, які хочуть отримати туристичну візу, потрібно чекати понад 200 днів, студентам - близько 40 днів, висококваліфікованим працівникам - понад 60 днів.

Деякі представники освітньої галузі кажуть, що вищі збори можуть призвести до меншої кількості іноземців, охочих отримати вищу освіту у США, адже щороку до пандемії міжнародні студенти американських університетів приносили економіці країни пона 40 мільярдів доларів.

Водночас, деякі оглядачі кажуть, що вищі збори за розгляд документів навряд чи зупинить туристів, студентів чи працівників з-за кордону від їхніх планів приїхати до США.

Реформування міграційної системи було однією із передвиборчих обіцянок президента Байдена, однак, законопроект про спрощення й пришвидшення оформлення документів - і досі на розгляді у Конгресі, й експерти вважають, що його не вдасться ухвалити.

У статті використано матеріали англомовної редакції "Голосу Америки"