Північна Корея випробувала ракету, здатну уразити Гуам

У понеділок Північна Корея підтвердила, що провела випробувальний пуск балістичної ракети середньої дальності (БРСД), яка може досягти американської території – острова Гуама. Це стало найзначнішим випробуванням північнокорейської ракетної зброї, повідомляє агентство AP.

Цей недільний запуск може стати прелюдією до більших провокацій з боку Пхеньяна, таких як ядерні випробування та випробування ракет великої дальності, які становлять пряму загрозу материковій частині США, оскільки КНДР намагається вплинути на адміністрацію Байдена і відреагувати на можливі подальші санкції.

Деякі експерти кажуть, що недавня серія випробувань Північної Кореї призначена для зняття санкцій або міжнародного визнання КНДР як офіційна ядерна держава.

Центральне телеграфне інформаційне агентство Північної Кореї (ЦТАК) заявило, що метою випробувань була перевірка загальної точності ракети Hwasong-12, яка була розгорнута в національних збройних силах.

ЦТАК опублікувало два комплекти комбінованих фотографій: на одному видно, як ракета стартує з пускової установки та злітає в космос, а на іншому – Північна Корея та прилеглі райони, які нібито були сфотографовані з космосу камерою, встановленою на боєголовці ракети. Ассошіейтед Прес вирішило не використовувати ці зображення, тому що справжність фотографій неможливо перевірити.

Північна Корея заявила, що ракета була запущена у бік східного узбережжя КНДР під великим кутом, щоб запобігти польоту над іншими країнами. Інші подробиці не повідомляються.

За оцінками Південної Кореї та Японії, ракета пролетіла близько 800 кілометрів та досягла максимальної висоти 2000 кілометрів перед приземленням між Корейським півостровом та Японією.

Докладні деталі польоту роблять її найпотужнішою ракетою, яку Північна Корея випробовувала з 2017 року, коли країна запустила ракети Hwasong-12 і ракети більшої дальності в ході серії стрільб, щоб отримати можливість завдавати ядерних ударів по військових базах США на північному сході Азії, у Тихому океані та навіть на північноамериканському континенті.

Hwasong-12 є ядерною ракетою класу "земля-земля" з максимальною дальністю 4500 кілометрів при стрільбі по стандартній траєкторії. Цієї відстані достатньо, щоб досягти острова Гуам, де розташовані американські військові бази. У серпні 2017 року, у розпал обміну войовничими заявами між Сеулом і Вашингтоном, Північна Корея пригрозила організувати «всеохоплюючий вогонь» поблизу Гаума ракетами Hwasong-12

У 2017 році Північна Корея також випробувала міжконтинентальні балістичні ракети Hwasong-14 і Hwasong-15, які, за словами експертів, продемонстрували свою потенційну здатність досягти материкової частини США, подолати останні технологічні перешкоди, що залишилися, такі як захист боєголовки від сильного перегріву і тиску при вході до атмосфери Землі.

В останні місяці Північна Корея запустила різні системи озброєнь і пригрозила скасувати чотирирічний мораторій на серйозніші випробування зброї, такі як ядерні вибухи та запуски міжконтинентальних балістичних ракет. Цьогорічний запуск став сьомим раундом ракетних пусків КНДР лише за січень. Також КНДР провела випробування експериментальної гіперзвукової ракети та ракети підводного базування.

Після недільного запуску офіційні особи Білого дому заявили, що вони розглядають останнє ракетне випробування як частину серії провокацій, що наростає, за останні кілька місяців, які стають все більш тривожними.

Адміністрація Байдена планує найближчими днями відреагувати на останні ракетні випробування окремими заходами, покликаними продемонструвати Пхеньяну, що Вашингтон відданий ідеї забезпечення безпеки союзників у регіоні. Про це повідомив журналістів на умовах анонімності високопоставлений представник американської адміністрації.

Він сказав, що адміністрація розглядає недільні ракетні випробування як останню із серії провокацій, спрямованих на те, щоб спробувати домогтися послаблення санкцій з боку США. Адміністрація Байдена знову закликала Північну Корею повернутися до переговорів, але ясно дала зрозуміти, що не бачить сенсу у проведенні саміту, подібного до того, що проводив президент Дональд Трампа з північнокорейським керівником Кім Чен Ином.

Недільний запуск засудили також Японія та Південна Корея.

В матеріалі використані джерела AP.