Рибалкам в Ірландії вдалось перенести навчання російського флоту, але ірландський міністр закликав зосередитись на Україні

На початку лютого російський військово-морський флот планував навчання "із використанням морської артилерії та запуском ракет" в Атлантичному океані за 240 кілометрів від берегів Ірландії. Однак, цими вихідними влада РФ повідомила, що вирішила відмовитись від цих планів.

Причиною стала скарга рибалок із села Кастлтаунбер, що на самому півдні Ірландії. Про це розповідає CNN. Риболовецька спілка заявила, що такі навчання російських військовиків загрожують їхньому добробуту та довкіллю.

Спершу представники профспілки рибалок зустрілись із послом Росії в Ірландії, щоб викласти суть скарги, але тоді диппредставник закликав їх "утриматись від будь-яких провокативних дій, які можуть поставити під загрозу всіх залучених".

Але рибалки вирішили продовжувати "мирний протест" проти "безвідповідальних дій" Росії, відправляючи свої човни у зону проведення навчань, пише Daily Mail.

Після того, як до переговорів було залучено офіційний Дублін, Москва повідомила, що перенесе місце проведення навчань як "жест доброї волі", що має на меті "не перешкоджати рибацтву".

Міністр оборони та закордонних справ Ірландії Саймон Ковені привітав рішення Кремля, назвавши це "гарним прикладом дипломатії у дії". Водночас, він підкреслив, що "справжня проблема, на якій ми маємо зараз зосередитись, - це Україна", пише Irish Times.

Ковені зазначив: "Я не хочу вдавати, що Ірландія - це країна, яка здатна змінити напрямок існуючого напруження між Росією та Україною, але, звісно, ми продовжуємо піднімати це питання. Ми маємо використати дипломатію і політичний діалог, щоб уникнути того, що може стати в кінцевому рахунку найбільшою сухопутною війною у Європі із часу Другої світової, що може принести неймовірні людські втрати й страшні руйнування на європейському континенті".

Своєю чергою, жителі Кастлтаунбера підкреслили: "Ти не очікуєш, що російська влада прислухається до кількох рибалок... Сила слів - набагато краща за силу зброї".

У статті використано матеріали CNN, Irish Times, Daily Mail