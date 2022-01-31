Російська агресія загрожує не лише Україні, але і усьому міжнародному правопорядку – послиня США в ООН

У понеділок за ініціативою США відбулось засідання Ради Безпеки ООН, де обговорювалось питання російської агресії проти України.

Послиня США в ООН Лінда Томас-Грінфілд нагадала, що скупчення російських військ біля кордонів з Україною є найбільшою мобілізацією в Європі за останні кілька десятиліть. Вона зазначила, що Росія стягнула понад 100 тисяч солдатів бойового та спеціального призначення, готових здійснити наступальні операції на територію України. Також Грінфілд зазначила, Росія направила понад 5 тисяч військових у Білорусь та зауважила, що США мають інформацію про намір Росії направити додаткові 30 тисяч військових до українсько-білоруського кордону у перших числах лютого.

«Якщо Росія вдасться до подальшого вторгнення в Україну, ніхто з нас не зможе сказати – ми цього не могли передбачити. І наслідки будуть жахливими. Після закінчення Другої світової війни Рада безпеки була створена саме заради того, що відповідати на такі загрози, перед якою зараз постала Україна», - нагадала послиня.

Дипломатка зазначила, що російська агресія загрожує не лише Україні, але і всій Європі, як також міжнародному правопорядку, який Рада безпеки зобов’язана підтримувати.

"Ми почули від наших російських колег, що ми скликали цю зустріч, щоб ви почувалися некофмортно. Уявіть, як некомфортно ви би почувалися, якби на ваших кордонах було сто тисяч військових, як зараз війська знаходиться біля українського кордону. Для нас це про мир та безпеку, це про повагу до статті ООН, яка закликає нас, як членів Ради безпеки – захистити мир та безпеку. Тому це не про витівки. Це не про риторику. Це не про США та Росію. Це про мир та безпеку одного з наших країн-членів", - заявила Грінфілд.

Члени Ради «мають ретельно вивчити факти та розглянути, що поставлено на карту для України, Росії, Європи, а також для основних зобов’язань та принципів міжнародного порядку у разі подальшого вторгнення Росії в Україну», - заявила вона.

Грінфілд висловила надію, що Росія обере шлях дипломатії, а не конфлікту.