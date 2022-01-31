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Час-Тайм. Засідання Радбезу ООН щодо України – ключові заяви

Час-Тайм. Засідання Радбезу ООН щодо України – ключові заяви
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Час-Тайм. Засідання Радбезу ООН щодо України – ключові заяви

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В ефірі Час-Тайм. Рада безпеки ООН розпочала понеділок із термінового засідання через ситуацію на українських кордонах. Включення зі штабквартири ООН у Нью-Йорку. Речниця Білого Дому підтвердила, що США і союзники розробили і персональні санкції проти російської еліти та членів їхніх родин. Як Москва вже зараз використовує енергію як зброю, і як Україна і решта Європи може від цього захиститися? – Оцінки експертів. Дійте зараз! - із такими гаслами цих вихідних в Америці відбулись мітинги на підтримку України. Одразу дві стрічки про Україну отримали нагороди на одному з найбільших американських фестивалів незалежного кіно «Санденс».

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