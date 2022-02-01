Студія Вашингтон. Підготовка санкцій проти Росії –що наразі відомо

Сьогодні в Студії Вашингтон. Рада безпеки ООН розпочала понеділок із термінового засідання через ситуацію на українських кордонах та загрозу повномасштабного вторгнення Росії. Урядовці Великої Британії попереджають Москву: у випадку збройної агресії проти України, Лондон буде готовий запровадити санкції і проти підприємств та олігархів, наближених до Кремля. Речниця Білого Дому теж підтвердила, що США і союзники розробили і персональні санкції проти російської еліти та членів їхніх родин.