Час-Тайм. США підготували санкції проти оточення Путіна - подробиці

В ефірі Час-Тайм. Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з Сергієм Лавровим. Борис Джонсон у Києві зустрівся з президентом Зеленським. США та Великобританія підготували санкції, які вдарять по найближчому оточенню Путіна у випадку нового вторгнення Росії в Україну. Дві партії оборонної допомоги зі США прибули до Києва менш ніж за добу, - Резніков. Підтримка міжнародних партнерів України допомагає утримувати в Україні закордонних інвесторів, - Шмигаль. Як пакувати «тривожну валізу», куди евакуюватись: які настрої панують серед цивільних українців.