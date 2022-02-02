Час-Тайм. США відправляють додатковий військовий контингент до Європи
В ефірі Час-Тайм. На тлі російської загрози США відправляють додатковий військовий контингент до Європи. Подробиці, реакції у США та Європі. Що роблять в умовах російської загрози українські військові, та як живуть місцеві мешканці, які стали заручниками конфлікту - репортаж з Луганщини. В аеропорту Лос-Анджелеса собаки-терапевти допомагають позбутися стресу і страху перельотів.
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