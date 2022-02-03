Час-Тайм. Заява Пентагону – про ймовірність фальшивої атаки з боку РФ

В ефірі Час-Тайм. Пентагон має інформацію про те, що росіяни ймовірно захочуть сфабрикувати привід для вторгнення в Україну, - Джон Кірбі. Які саме санкції можуть ухвалити американські законодавці проти Росії, і коли? Гельсінська комісія провела слухання «Напад Росії на Україну та міжнародний порядок». Військові США у ході рейду знищили лідера терористичного угруповання ІДІЛ Абу Ібрагіма аль-Гашемі аль-Кураші. Турецькі компанії продовжують постачати українцям військові дрони, попри попередження Москви.