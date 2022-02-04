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Час-Time

Час-Тайм. США та союзники прискорюють безпекову допомогу Україні

Час-Тайм. США та союзники прискорюють безпекову допомогу Україні
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Час-Тайм. США та союзники прискорюють безпекову допомогу Україні

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В ефірі Час-Тайм. Сполучені Штати та союзники прискорюють безпекову допомогу Україні для зміцнення її оборони, - американське посольство. До Європи вже прибули перші американські військові, яких президент Джо Байден направив зі США для підсилення східного флангу НАТО. Як захистити Україну від кібернападів? Поради американських експертів. Цими вихідними у Каліфорнії відбудуться акції в підтримку України.

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