Байден та Шольц докладно обговорять ситуацію навколо України 

Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц "докладно обговорять" ситуацію в Україні та Росії під час зустрічі в понеділок у Білому домі. Вони підкреслять відданість дипломатичним зусиллям, щоб закликати Росію до деескалації напруги, а також стримуванню РФ від подальшої агресії, повідомив напередодні високопосадовець адміністрації США.

Американський високопосадовець наголосив на спільних зусиллях США та Німеччини з підготовки пакету жорстких санкцій проти Росії, якщо вона проведе нове вторгнення до України.

Перший візит Шольца до Білого дому, через два місяці після того, як він замінив на посаді канцлера Німеччини Анґелу Меркель, відбувається на тлі нагромадження Росією більше 100 000 військових поблизу кордону України.

Перед прибуттям до Вашингтона, в інтерв'ю німецькому виданну ARD Шольц запевнив, що Німеччина віддана обороні НАТО і підкреслив, що на Росія сплатить "високу ціну" у випадку військової агресії проти України. Німецький уряд останнім часом наразився на критику, через те що він, на відміну від інших союзників по НАТО, не надсилає Україні зброю.

Відповідаючи на питання щодо рішучості Німеччини у питанні стримування можливої подальшої російської агресії, високопосадовець Білого дому запевнив, що "Німеччина поділяє наше знепокоєння щодо російської агресії і нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України".

Він відзначив, роль Німеччини в Нормандському форматі, підтримку в передислокації сил США на східний фланг НАТО а також надання Німеччиною різних видів допомоги Україні, включаючи гуманітарну.

"Німеччина, після Сполучених Штатів, є другим за обсягом донором України", - наголосив посадовець. "Добре мати альянс з 30 країн НАТО, бо різні союзники можуть працювати у різних напрямках з різними частинами проблеми", - відзнчив він.

Стосовно "Північного потоку-2" американський високопосадовець повторив позицію США стосовно того, що трубопровід не запрацює, у випадку нового вторгнення Росії до України.

Ескалація напруги навколо України стане темою і інших зустрічей високого рівня цього тижня. Після візиту до США, Шольц також планує провести зустрічі з Києві та Москві. В понеділок у Москві перебуває президент Франції Еммануель Макрон. Напередодні Байден поспілкувався з Макроном, щоб обговорити "зусилля із стримування та дипломатії у відповідь на продовження нагромадження Росією військ на кордоні з Україною і підтвердив підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", повідомили в Білому домі.