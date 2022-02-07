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Час-Тайм. Переговори Байдена і Шольца - головне

Час-Тайм. Переговори Байдена і Шольца - головне
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Час-Тайм. Переговори Байдена і Шольца - головне

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В ефірі Час-Тайм. У Вашингтоні почався черговий тиждень інтенсивної дипломатії, спрямованої на приборкання російської агресії проти України. Президент Байден приймає в Білому домі Олафа Шольца. Держсекретар Блінкен зустрівся з Жозепом Бореллем. Головне про зустріч Макрона з Путіним. Інтерв’ю із Джеффрі Прескоттом, заступником голови місії США в ООН, про дипломатичні зусилля США. У кількох містах Каліфорнії відбулися демонстрації на підтримку України, на які вийшли сотні українців.

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