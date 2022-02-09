Спеціальні потреби

site logo
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм.США не бачать ніяких дій з боку Росії у напрямку деескалації

Час-Тайм.США не бачать ніяких дій з боку Росії у напрямку деескалації
Embed
Час-Тайм.США не бачать ніяких дій з боку Росії у напрямку деескалації

No media source currently available

0:00 0:14:58 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. США продовжують активно надсилати військову допомогу Україні. США не бачать ніяких дій з боку Росії у напрямку деескалації, - речниця Білого дому Джен Псакі. Яких кроків вживають у Білому домі та Конгресі для протидії Росії вже зараз? Якою є позиція найближчих сусідів України щодо врегулювання напруженості? Ковід-19: Чимало американців вимагають послаблення обмежень, пов'язаних з пандемією.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG