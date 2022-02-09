Час-Тайм.США не бачать ніяких дій з боку Росії у напрямку деескалації

В ефірі Час-Тайм. США продовжують активно надсилати військову допомогу Україні. США не бачать ніяких дій з боку Росії у напрямку деескалації, - речниця Білого дому Джен Псакі. Яких кроків вживають у Білому домі та Конгресі для протидії Росії вже зараз? Якою є позиція найближчих сусідів України щодо врегулювання напруженості? Ковід-19: Чимало американців вимагають послаблення обмежень, пов'язаних з пандемією.