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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Протидія Росії. Яких кроків вживають у США

Студія Вашингтон. Протидія Росії. Яких кроків вживають у США
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Студія Вашингтон. Протидія Росії. Яких кроків вживають у США

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Європейський Центральний банк готує банки Європи до можливого кібернападу, з боку Росії, - повідомляють низка ЗМІ з посиланням на поінформовані джерела. США продовжують активно надсилати військову допомогу Україні. США не бачать ніяких дій з боку Росії у напрямку деескалації, - речниця Білого дому Джен Псакі. Яких кроків вживають у Білому домі та Конгресі для протидії Росії вже зараз?

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