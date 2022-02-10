Студія Вашингтон. Протидія Росії. Яких кроків вживають у США

Сьогодні в Студії Вашингтон. Європейський Центральний банк готує банки Європи до можливого кібернападу, з боку Росії, - повідомляють низка ЗМІ з посиланням на поінформовані джерела. США продовжують активно надсилати військову допомогу Україні. США не бачать ніяких дій з боку Росії у напрямку деескалації, - речниця Білого дому Джен Псакі. Яких кроків вживають у Білому домі та Конгресі для протидії Росії вже зараз?