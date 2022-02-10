Спеціальні потреби

site logo
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Світ

«Росія ще має час припинити агресію проти України» каже у Москві представниця Лондона

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров на зустрічі з британською колегою Елізабет Трасс у Москві 10 лютого 2022 р.

На тлі подальшого підвищення Росією напруженості довкола України Велика Британія наголосила російському керівництву на неприпустимості нових російських силових дій.

«Ми не можемо ігнорувати стягування понад 100 тисяч солдатів на українському кордоні та спроб підірвати український суверенітет і територіальну цілісніть», - заявила очільниця британського міністерства закордонних справ Елізабет Трасс російському колезі Сергію Лаврову.

Кількість російських військ збільшується. Час для попередження про можливий напад зменшується.
Єнс Столтенберґ

Вона підкреслила, що «війна в Україні була б катастрофічною для російського і українського народів та для європейської безпеки», а також нагадала, що застереження Заходу, «що будь-яке вторгнення в Україну мало б величезні наслідки і потягло б за собою тяжку ціну» для Росії.

Російський міністр закордонних справ Лавров на спільній прес-конференції повторив, що Москва нікому не погрожує, але поскаржився на те, що він назвав загрозою з боку України і НАТО.

Лавров також назвав владу в Києві «незаконним режимом» і заявив, що Москва фактично відкинула свої зобов’язання відповідно до Будапештського меморандуму про повагу до територіальної цілісності і суверенітету України.

Елізабет Трасс відвідувала Москву 10 лютого, в той час як британський прем’єр-міністр Борис Джонсон побував у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО, а потім полетів на переговори у Варшаву, щоб поглянути на британських військових у тій країні.

Джонсон закликав, щоб Європа, відкинувши вимогу Росії зачинити двері альянсу перед Україною, твердо стояла на своїх принципах: «Це включає безпеку кожного союзника НАТО і право кожної європейської демократії прагнути членства в НАТО».

Тим часом Україна висловила стурбованість новими силовими діями Москви, вказавши, що Росія на фактично блокувала мореплавство в Азовському морі і у водах Чорного моря, оголосивши там свої військові маневри.

Одночасно Росія розпочала військові маневри в Білорусі, задіявши багатотисячні сили в бойовій готовності.

«Кількість російських військ збільшується. Час для попередження про можливий напад зменшується», - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ після переговорів з Джонсоном.

Столтенберґ наголосив, що НАТО не становить загрози для Росії, але сказав, що російські дії створили «небезпечний момент для європейської безпеки» і що альянс «повинен бути готовим до гіршого, залишаючись відданим пошукам політичного розв’язання».

Яких кроків вживають у Білому домі та Конгресі для протидії Росії вже зараз? Відео
Embed
Яких кроків вживають у Білому домі та Конгресі для протидії Росії вже зараз? Відео

No media source currently available

0:00 0:06:25 0:00
Direct link

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG