Пентагон: американцям варто виїхати з України, але про військову евакуацію поки не йдеться

Наразі США не проводять військову евакуацію американців з України, заявив речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу для преси в середу.

Питання журналістів щодо евакуації прозвучали піля закликів президента США Джо Байдена до американців поїхати з України, через погіршення безпекової ситуації, а також публікації The Wall Street Journal, де, з посиланням на інформацію джерел видання, вказувалось що для евакуації американців з України може бути задіяно військових 82-го Десантного підзрозділу США, які прибули нещодавно до Польщі.

Кірбі наголосив, що наразі у американців, які хочуть поїхати з України, є достатньо можливостей це зробити: "комерційні рейси, залізниця, гарні дороги". "Це не військова зона", - додав посадовець. "Якщо американці в Україні дослухаються до застережень, які вони отримали від Державного департаменту та президента, не буде необхідності для 82-го Десантного підзрозділу допомагати з евакуацією".

Посадовець відзначив, що військові 82-го Десантного підрозділу здатні виконувати різні завдання на високому рівні, включно з евакуацією: "Я не можу виключати, що цих військових до певної міри буде задіяно в допомозі з евкуацією по той бік кордону".

Кібрі відзначив прозорість американського уряду щодо загроз нового вторгнення Росії до України і погодився, що для великої кількості американців, які перебувають в Україні, полишити країну нелегко, однак закликав їх прийняти вірне рішення.

"Ми вважаємо, що зараз не час їхати до України, не час перебувати в Україні", - додав посадовець.

Нагромадження Росією більше 100 000 військових на кордоні з Україною змусило міжнародну спільноту говорити про загрозу нового вторгнення РФ. Росія заперечує плани вторгнення. У четвер Росія та Білорусь розпочали спільні військові нвчання.