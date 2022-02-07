Десантники США почали прибувати до Польщі

Перші декілька десятків американських десантників прибули до Польщі в неділю. Загалом в рамках посилення захисту східного флангу НАТО, 2 000 військових прибудуть до Європи зі США і ще приблизно 1000 будуть передислоковані з Німеччини до Румунії.

"Майже 2000 військових Сухопутних сил США дислокуються на виконання рішення США збільшити присутність та діяльність в Європі в рамках потужної і неослабної підтримки союзників по НАТО та партнерів", - йдеться в соцмедійонму дописі Комндування сил США в Європі.

"Внесок нашої держави тут, в Польщі, виявляє солідарність з усім нашими союзниками в Європі і, очевидно, протягом цього періоду невизначеності, ми знаємо, що разом ми сильніші", - заявив генерал майор СШ Крістофер Донаг'ю після прибуття до Польщі.

Речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу для преси минулого тижня наголосив на необхідності зміцнити східний фланг НАТО перед лицем можливого нового нападу Росії на Україну: "Поточна ситуація вимагає від нас посилення стримування та оборони східного флангу НАТО. Президент Байден чітко вказав, що Сполучені Штати дадуть відповідь на зростання загрози для європейської безпеки та стабільності".

У США вважають ризик подальшого нападу Росії на Україну високим. Про це напередодні заявив пресі радник нацбезпеки США Джейк Салліван. "Це може відбутись вже завтра, або зайняти тижні", - вказав Салліван. Путін готується до наступу, зауважив він і "створив позицію, розмістивши військових, щоб у будь-який час мати змогу діяти агресивно проти України".

Він зазначив, що війна принесе "величезні гуманітарні втрати для України", але і "стратегічні втрати для Росії також".

США та союзники прискорили поставки зброї та військового обладнання до України. Цими вихідними до Києва прибула чергова, 8-ма, партія оборонних поставок зі США.

Росія заперечує плани нового нападу на Україну.