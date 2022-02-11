Блокада, підготовка до наступу, чи залякування - військові експерти США про навчання РФ в Білорусі та на Чорному морі

В четвер Росія оголосила про початок спільних з Білоруссю навчань а також навчань у Чорному морі, ще більше наростивши військову присутність в регіоні, що спонукало Західних лідерів говорити про зростання загрози нової військової агресії Росії проти України вже цього місяця.

Наступні декілька днів можуть бути найнебезпечнішим часом для найбільшої безпекової кризи Європи, заявив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон в четвер, повідомляє Reuters.

Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що нове вторгнення Росії до України може відбутись вже протягом Олімпійських ігор. "Зараз вікно, коли вторгнення може розпочатись у будь-який час, і, варто чітко вказати, що це включає час Олімпійських ігор", - вказав Блінкен у п'ятницю.

Дії Росії вказують на небажання проводити деескалацію, вказує в коментарі Голосу Америки генерал США у відст. колишній командувач силами США в Європі Бен Годжес. Він передбачає наступ Росії вже до кінця місяця.

"Від Москви немає сигналу про готовність розглядати пропозиції, скоріше, навпаки. Гадаю, з більш ніж 90% ймовірності ми побачимо якийсь новий напад Росії вже до кінця місяця".

Однак, Годжес вважає, що напад, скоріш "не буде нагадувати мапу з великою кількістю червоних стрілок, як це часто показують у ЗМІ". Все ж, те, що війська присутні поблизу різних частин України, створює створює складнощі для "українського штабу, який намагається передбачити звідки будуть ці напади".

"Я можу передбачити певний обмежений наступ з Білорусі, але гадаю, це більше щоб змусити Україну переживати і щоб ми всі гадали, що може статись", - додав він.

"Путін може прагнути захопити більшу територію на сході України, можливо створити перехід від Криму до Росії, говорить в коментарі Голосу Америки Браян Кларк, директор Центру оборонних концепцій та технологій Гудзонівського інституту у США. "Це, як видається, відповідає тому, як вони наразі розміщують сили. Ймовірно, не йдеться про масштабне вторгнення", - додає він.

У Білорусі 10 лютого розпочалися спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість-2022", оголосили в російському оборонному відомстві. Цього ж тижня група російських військових кораблів зайшла до Чорного моря, кожен з кораблів може перевозити до 10 танків і 350 військових, повідомляюь ЗМІ. Російське міністерство оборони пояснює пересування кораблів до Чорного моря участю у військових навчаннях, що, згідно з повідомленнями ЗМІ, триватимуть до 19 лютого.

Українське МЗС назвало дії Росії "блокуванням Чорного та Азовського морів та Керченської протоки під приводом морських навчань", йдеться в заяві відомства. У міністерстві зазначили, що "безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях". Згодом, в українських ЗМІ з'явились повідомлення про часткове скасування Росією перекриття акваторії.

"Це де-факто блокада, спроба Росії залякати інші флоти в Чорному морі і певний комерційний рух і встановити ексклюзивні зони на морі", - вважає Браян Кларк.

Він також вказує на "визначні" сили, які Росія накопичила в Чорному морі і які здатні фізично заблокувати українські порти: "Це крейсер, декілька фрегатів, деякі кораблі-амфібії, які можуть висадити військових, можливо не прямо в Одесі, але ближче до Криму для переходу по узбережжю. Вони мають підводні човни, які входять та заходять до регіону, хоча технічно вони не мусять переходити поза Чорним морем".

Для того, щоб запевнити торговельні судна в Чорному морі, Україна може співпрацювати з іншими чорноморськими державами для забезпечення супроводу для таких кораблів, говорить Кларк.

"Якщо вони готові використовувати військові кораблі для супроводу, можливо інші країни можуть це підтримати, бо це не передбачає долучення військових до активних дій (boots on the ground), що є проблематичним для країн НАТО, - говорить Кларк. - Однак країни НАТО можуть підтримувати доступ до Одеси як комерційного пункту призначення України".

А от можливості Туреччини із деескалації ситуації в Чорному морі обмежені, говорять експерти. Кларк вважає - навіть якщо Туреччина заблокує шлях російським військовим кораблям до Чорного моря, це не змінить ситуацію, бо Росія вже має там достатньо військових ресурсів. Також Туреччина не хоче ускладнити відносини з Росією, що робить обмеження мало ймовірними, зауважує експерт. Годжес, однак, вважає, що Туреччині варто було б вжити заходів з обмеження пересування російських кораблів, зокрема щодо виходу підводних човнів.

Оголошені Росією навчання мають завершитись до кінця місяця. "Цікаво, що відбудеться 20-го? Вони спакують свої речі і підуть, чи вирішать залишитись довше?" - розмірковує Кларк.

Росія заперечує плани проведення нової агресії проти України.

В статті використано матеріали Reuters, грузинської служби Голосу Америки