Час-Тайм. Військові навчання Росії і Білорусі – реакція США та Європи

В ефірі Час-Тайм. У Білорусі стартували спільні з Росією військові навчання «Союзна рішучість-2022». До навчань у Білорусі прикута увага США та Європи. Як у Пентагоні та НАТО реагують на останні військові маневри Росії? У комітеті з розвідки Сенату США звернулись до Білого дому із закликом сповна ділитись розвідувальними даними з Україною. Як сумчани збираються захищати своє місто в разі можливої військової агресії, та як зараз почуваються люди, що живуть безпосередньо на кордоні з Росією.