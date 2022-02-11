Студія Вашингтон. Заяви у Пентагоні про військові маневри Росії

Сьогодні. Студії Вашингтон. У Білорусі стартували спільні з Росією військові навчання «Союзна рішучість-2022». До навчань у Білорусі прикута увага Сполучених Штатів та Європи. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі провів телефонну розмову з начальником білоруського Генштабу Віктором Гулевичем.