Студія Вашингтон. Заяви у Пентагоні про військові маневри Росії
Сьогодні. Студії Вашингтон. У Білорусі стартували спільні з Росією військові навчання «Союзна рішучість-2022». До навчань у Білорусі прикута увага Сполучених Штатів та Європи. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі провів телефонну розмову з начальником білоруського Генштабу Віктором Гулевичем.
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