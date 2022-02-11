Час-Тайм. Білий Дім сказав чи прийняв Путін рішення про вторгнення
В ефірі Час-Тайм. Вже п’ятнадцятий за три тижні рейс військової допомоги США прибув до України. У Білому домі не підтвердили повідомлення ЗМІ що Путін вже ухвалив рішення про вторгнення в Україну. Президент Байден обговорив безпекову ситуацію із союзниками у Європі та НАТО. У Лос-Анджелесі у самому розпалі епідемія розкрадань вантажних потягів. Цієї неделі - фінал чемпіонату з американського футболу: про спорт, шоу, рекламу та… романтику.
Випуски
-
-
-
лютий 08, 2022
Час-Тайм. Переговори Макрон-Путін і Байден-Шольц - підсумки
-
лютий 07, 2022
Час-Тайм. Переговори Байдена і Шольца - головне
-
-