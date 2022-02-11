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Час-Тайм. Білий Дім сказав чи прийняв Путін рішення про вторгнення

Час-Тайм. Білий Дім сказав чи прийняв Путін рішення про вторгнення
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Час-Тайм. Білий Дім сказав чи прийняв Путін рішення про вторгнення

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В ефірі Час-Тайм. Вже п’ятнадцятий за три тижні рейс військової допомоги США прибув до України. У Білому домі не підтвердили повідомлення ЗМІ що Путін вже ухвалив рішення про вторгнення в Україну. Президент Байден обговорив безпекову ситуацію із союзниками у Європі та НАТО. У Лос-Анджелесі у самому розпалі епідемія розкрадань вантажних потягів. Цієї неделі - фінал чемпіонату з американського футболу: про спорт, шоу, рекламу та… романтику.

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