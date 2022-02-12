Студія Вашингтон. Чорне море. Як експерти оцінюють небезпеку блокади
Сьогодні Студія Вашингтон. Вашингтон вважає, що існує велика ймовірність того, що Путін може віддати наказ про військові дії та вторгнення в Україну у будь-який час, зокрема і до завершення Олімпіади. Президент Байден обговорив безпекову ситуацію із союзниками у Європі та НАТО. Вже п’ятнадцятий за три тижні рейс військової допомоги США прибув до України.
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