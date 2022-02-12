Більше 200 законодавців США та Європи виступили із зявою на підтримку України

Більше 200 законодавців зі США та Європи звернулись із закликом до урядів своїх країн докласти всіх дипломатичних зусиль для деескалації напруги, спричиненої нагромадженням Росією військових сил поблизу України, надати Україні летальне та нелетальне військове обладнання для оборони а також підготувати жорсткі економічні санкції.

"Ми переконані, що Україна, як і всі суверенні країни, має право визначати власне політичне та безпекове майбутнє і ми високо оцінюємо значні кроки, які український уряд зробив з минулі 30 років на шляху демократичних та економічних реформ, які відповідають за спільні і довготривалі норми та цінності ліберальних демократій", - йдеться в повідомленні. Законодавці зазначили, що нагромадженні військ Росією поблизу України "не лише загрожує цьому прогресу, але і становить екзистенційну загрозу для майбутнього та незалежності України".

"Час обмежений і трансатлантична спільнота має підтримати Україну", - сказав один із співавторів заяви, американський конгресмен Білл Кітінг.

В уряді США заявляють, що нове вторгнення Росії можливе вже найближчим часом. "Із все більшою ймовірністю, як видається, ситуація йде до певного виду активного конфлікту", - заявив високопосадовець Державного департаменту США під час брифінгу для преси в суботу.