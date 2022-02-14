Український посол у Лондоні роз’яснює свої слова щодо прагнень до НАТО і намагань запобігти новому нападу Росії

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що перед зростаючою загрозою нового російського вторгнення Україна готова зробити усе для уникнення війни, але заперечив, що йдеться про відмову від українських прагнень бути під захистом НАТО.

Український дипломат у Лондоні також повідомив в інтерв’ю Голосу Америки, що у разі військового нападу на Україну він вважатиме себе зобов’язаним просити уряд Великої Британії надати усю можливу допомогу, включно з відправленням військ.

Вадим Пристайко, який раніше був міністром закордонних справ України, а перед тим очолював українську місію при НАТО, був вимушений давати роз’яснення після інтерв’ю британському радіо 13 лютого, в якому він зокрема говорив про дипломатичні зусилля і обговорював бажання українців приєднатися до Північноатлантичного альянсу.

Нам пропонують - ми говоримо, ми слухаємо і відповідаємо. Наша відповідь полягає у в тому, що на превеликий жаль ми не можемо довіряти ніяким запевненням Росії.

Низка ЗМІ поширили повідомлення британського радіоканалу BBC Radio 5 Live, який з 20-хвилинного інтерв’ю виділив слова посла про те, що Україна робить усе можливе, включно з обговоренням можливих поступок, щоб уникнути нападу російських військ, стягнутих до України.

Вадим Пристайко пояснив Голосу Америки, що під поступками він мав на увазі компроміси, на які Україна пішла під російським тиском у Мінських домовленостях 2014-15 року щодо шляхів припинення війни на Донбасі.

«Те що я кажу, що ми шукаємо компромісу - дуже болючого і несправедливого компромісу - це те, що записано в Мінських угодах, коли вони фактично тримали пістолет біля нашої скроні, атакуючи, вбиваючи наших людей з 2014 року. І це я постійно пояснюю британцям, що ця війна почалася не пару місяців назад. Ця війна триває понад 7 років. Ті компроміси, які записані в Мінських домовленостях, вони є болючими і несправедливими, але це те, що наш попередній уряд підписав», - сказав посол.

Вадим Пристайко також сказав, що пояснює іноземцям і зокрема британцям, що Україна, опинившись під російською загрозою, бачить членство в оборонних союзах, як можливість підвищити свою безпеку.

В інтерв’ю британському радіо, відповідаючи на уточнююче запитання, чи готова Україна проголосити відмову від прагнень членства в НАТО до середи цього тижня, щоб уникнути можливого російського наступу він підкреслив:

«Ні, я не вважаю, що ми це будемо робити. Ви, запитали, чи ми розглядаємо цю можливість. Я не вірю, що ми це будемо робити. Не тому, що ми дурні і вперті. В цьому різниця. Ми не знаємо, що нам би треба було приносити в жертву наступного дня - у четвер, коли він (Путін) прийде знову».

Посол підкреслив Голосу Америки, що Росія розпочала наступ на Україну 2014 року і Москва називає своїми захоплені українські території, незважаючи на попередні обіцянки Кремля поважати суверенітет і територіальну цілісність України.

«Навіть якщо розглянути суто теоретично, що Україна змінює свій зовнішньополітичний курс, я ще раз кажу: питання розглянути, не означає зробити. Нам пропонують - ми говоримо, ми слухаємо і відповідаємо. Наша відповідь полягає у в тому, що на превеликий жаль ми не можемо довіряти ніяким запевненням Росії», - сказав посол.

Вадим Пристайко вчергове поставив під сумнів твердження Росії, що їй буцімто загрожує Україна чи НАТО і вказав, що приєднання інших східноєвропейських країн до альянсу раніше «не змінило ситуацію з безпекою Росії».

В інтерв’ю Голосу Америки український дипломат розповів, що зараз він намагається особливо активно працювати з міжнародними засобами інформації, даючи по кілька інтерв’ю щодня на додаток до активного спілкування з офіційними представниками.

На тлі міжнародної стурбованості російські офіційні представники постійно кажуть, що не планують нападати на Україну, але також говорять про готовність до дій у відповідь на те, що вони називають українськими провокаціями і президент Путін проголошує, що захищає росіян і російськомовне населення.

Посол Пристайко в інтерв'ю британським ЗМІ висловив стурбованість тим, що сам факт стягування російських військ до України і зловісні натяки з Москви вже призвели до економічних проблем і фінансових втрат.

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