США відповідатимуть миттєво та рішуче на будь-яку подальшу російську агресію проти України – Байден

Президент Байден у телефонній розмові з президентом Зеленським «підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України», - йдеться у повідомленні Білого дому.

«Президент Байден дав чітко зрозуміти, що США разом із союзниками нададуть швидку та рішучу відповідть на будь-яку подальшу російську агресію проти України», - повідомляє Білий дім.

Двоє лідерів погодились щодо важливості пошуку дипломатичного шляху та стримування у відповідь на накопичення Росією військ на кордонах з Україною.

В матеріалі використані джерела Білого дому.