США, Німеччина заявляють про підтримку фінансової та економічної стабільності України 

Сполучені Штати залишаються відданими підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, її економічної та фінансової стабільності. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в телефонній розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в понеділок, повідомили в Держдепі.

За результатами розмови, Кулеба подякував США за рішення надати Україні макрофінансову допомогу, написав головний український дипломат в соцмережах.

ЗМІ повідомляють, що радник з нацбезпеки США Джейк Салліван під час брифінгу для американських законодавців заявив, що США можуть надати Україні кредитні гарантії на державні запозичення обсгягом 1 мільярд доларів, зокрема пише Fox News з посиланням на поінформоване джерело.

Блінкен, згідно з повідомленням Держдепу, у розмові з Кулебою зазначив, що пріоритетом США є підтримка деескалації ситуації, але наголосив, що подальша військова гресія Росії проти України зустріне "швидку, координовану та рішучу відповідь".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який перебуває в Києві, заявив, що Україна незабаром отримає 150 млн євро за кредитною програмою. Раніше Єврокомісія запропонувала пакет макроекономічної допомоги обсягом 1,2 млрд євро для України.

В понеділок із заявою про підтримку України виступили міністри "Групи Семи". Вони підкреслили, що країни G7 разом з МВФ та іншими міжнародними фінансовими установами надають значну фінансову підтримку Україні, що з 2014 року сягнула 48 мільярдів доларів.

В статті використано матеріал Fox News