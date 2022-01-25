Експерти – про фінансові втрати для України та Росії від геополітичної нестабільності. Відео

Про готовність без зволікань посилити санкції проти Росії, у разі вторгнення в Україну, заявив британський прем’єр Борис Джонсон. Також він заявив, що обговорює зі США можливість відключення Росії від міжнародної системи розрахунків СВІФТ. Крім того, він закликав європейських партнерів тримати напоготові санкційні заходи на випадок подальшої кремлівської агресії. Чого очікувати далі і для кого – України чи Росії - фінансові втрати від геополітичної нестабільності будуть більш болючими?