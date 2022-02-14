Час-Тайм. Україна та НАТО – заяви та реакції

В ефірі Час-Тайм. США та партнери продовжують дипломатичні зусилля, щоб не допустити нової агресії Росії. Держсекретар Ентоні Блінкен провів телефонний дзвінок з міністром закордонних справ України - він відбувся після розмов Джо Байдена із Зеленським та Путіним на вихідних. Київ відвідав канцлер Німеччини Олаф Шольц. "Група Семи" готова ввести серйозні економічні санкції проти Росії у випадку нового нападу на Україну. Держдепартамент скорочує кількість персоналу в посольстві США в Києві. День закоханих: цьогорічні тренди Дня Валентина у США.