Студія Вашингтон. Нові заяви у США – про відповідь Росії

Сьогодні в Студії Вашингон. Держсекретар Ентоні Блінкен провів телефонний дзвінок з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою - він відбувся після розмов Джо Байдена із Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним на вихідних. Держсеретар та президент США підтвердили, що у випадку нового наступу Росії відповідь Сполучених Штатів та союзників буде швидкою та рішучою.