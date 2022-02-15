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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Нові заяви у США – про відповідь Росії

Студія Вашингтон. Нові заяви у США – про відповідь Росії
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Студія Вашингтон. Нові заяви у США – про відповідь Росії

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Сьогодні в Студії Вашингон. Держсекретар Ентоні Блінкен провів телефонний дзвінок з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою - він відбувся після розмов Джо Байдена із Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним на вихідних. Держсеретар та президент США підтвердили, що у випадку нового наступу Росії відповідь Сполучених Штатів та союзників буде швидкою та рішучою.

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