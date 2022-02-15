США пропонують Україні кредитні гарантії, Європарламент схвалив макрофінансову допомогу

Сполучені Штати запропонували Україні кредитні гарантії на суму до 1 мільярда доларів, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен. Також Експортно-Імпортний банк США має намір надати доступ до 3 мільярдів доларів, щоб підтримати закупівлі американських товарів та послуг для проектів в Україні, йдеться в повідомленні.

У вівторок в Європарламенті оголосили про позитивне голосування за надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Кошти, як планується, надійдуть у вигляді позик та грантів на підтримку економічної стабільності України і будуть виділені двома траншами по 600 млн євро. Раніше цього року пакет підтримала Єврокомісія. "Цей пакет допоможе Україні зараз забезпечити потреби у фінансуванні, що виникли через конфлікт", - оголосила тоді президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Блінкен підкреслив, що США та союзники мобілізують потужну міжнародну допомогу для України. Пропозиція кредитних гарантій "у поєднанні з потужним партнерством України з МВФ, іншими міжнародними фінансовими установами, G7 та іншими двосторонніми донорами, підтримає здатність України забезпечити економічну стбільшість, зростання та добробут власного народу перед лицем дестабілізації з боку Росії".

Блінкен нагадав, що Україна тричі отримувала від США кредитні гарантії на державні запозичення обсягом по 1 мільярду доларів з 2014 по 2016 роки, що "зіграло критично важливу роль в успішній стабілізції України перед лицем попередньої російської агресії" і допомогло у проведенні реформ. Американський дипломат також вказав на те, що США надали більше 2 мільярдів доларів допомоги з розвитку Україні і відзначив, що Міжнародна фінансова корпорація США має інвестиційний портфель з більше десятка проектів в Україні обсягом 800 мільйонів доларів.

В понеділок із заявою про підтримку України виступили міністри "Групи Семи". Вони підкреслили, що країни G7 разом з МВФ та іншими міжнародними фінансовими установами надають значну фінансову підтримку Україні, що з 2014 року сягнула 48 мільярдів доларів.