Моє повідомлення чітке: немає альтернативи дипломатії, - Генсек ООН. Відео
- Голос Америки
Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав до зниження напруженості в риториці та деескалації конфлікту між Росією та Україною. 14 лютого Гутерреш заявив, що дипломатії немає альтернативи. "Усі питання, поміж іншого, й найважчі, можна і потрібно вирішувати в у межах дипломатії," оскільки "ціна людських страждань, руйнувань і шкоди європейській та глобальній безпеці занадто висока".
Випуски
-
лютий 15, 2022
Вадим Пристайко: розглянути - не означає зробити. Відео
-
лютий 14, 2022
День закоханих: цьогорічні тренди Дня Валентина у США. Відео
-
-
лютий 14, 2022
Литва почала передавати військову допомогу Україні. Відео
-
лютий 14, 2022
Джонсон: Ми закликаємо усіх до діалогу. Відео
-