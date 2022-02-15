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Моє повідомлення чітке: немає альтернативи дипломатії, - Генсек ООН. Відео

  • Голос Америки
Моє повідомлення чітке: немає альтернативи дипломатії, - Генсек ООН. Відео
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Моє повідомлення чітке: немає альтернативи дипломатії, - Генсек ООН. Відео

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Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав до зниження напруженості в риториці та деескалації конфлікту між Росією та Україною. 14 лютого Гутерреш заявив, що дипломатії немає альтернативи. "Усі питання, поміж іншого, й найважчі, можна і потрібно вирішувати в у межах дипломатії," оскільки "ціна людських страждань, руйнувань і шкоди європейській та глобальній безпеці занадто висока".

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