Спеціальні потреби

site logo
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. Реакції у США і Європі на слова Кремля про відведення військ

Час-Тайм. Реакції у США і Європі на слова Кремля про відведення військ
Embed
Час-Тайм. Реакції у США і Європі на слова Кремля про відведення військ

No media source currently available

0:00 0:14:58 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. На Заході відреагували на слова Кремля про відведення військ з недовірою. Головне про реакції у США та Європі. Американські сенатори заявили про необхідність допомогти Україні оборонятись від хакерських нападів. США запропонували Україні кредитні гарантії на суму до 1 мільярда доларів. Як НАТО може допомогти портам Одеси впоратись з обмеженнями РФ в Чорному морі?

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG