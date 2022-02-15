Час-Тайм. Реакції у США і Європі на слова Кремля про відведення військ

В ефірі Час-Тайм. На Заході відреагували на слова Кремля про відведення військ з недовірою. Головне про реакції у США та Європі. Американські сенатори заявили про необхідність допомогти Україні оборонятись від хакерських нападів. США запропонували Україні кредитні гарантії на суму до 1 мільярда доларів. Як НАТО може допомогти портам Одеси впоратись з обмеженнями РФ в Чорному морі?