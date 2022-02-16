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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Сенатори США - про допомогу Україні та відповідь РФ

Студія Вашингтон. Сенатори США - про допомогу Україні та відповідь РФ
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Студія Вашингтон. Сенатори США - про допомогу Україні та відповідь РФ

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Сьогодні. Студії Вашингтон. Росія заявила про те, що відводить частину своїх військ від кордонів з Україною. Втім на Заході відреагували на слова Кремля про відведення військ з недовірою. Американські сенатори заявили про необхідність допомогти Україні оборонятись від хакерських нападів, а також про готовність дати Росії швидку та рішучу відповідь на її агресивні дії.

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