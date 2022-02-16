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Час-Time

Час-Тайм. НАТО сподівається на краще, але готується до найгіршого

Час-Тайм. НАТО сподівається на краще, але готується до найгіршого
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Час-Тайм. НАТО сподівається на краще, але готується до найгіршого

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В ефірі Час-Тайм. Столтенберг: НАТО сподівається на краще, але має бути готовим до найгіршого. Як оцінюють ситуацію у США та Європі, і як готуються на випадок, якщо Путін наважиться на новий напад? США засудили резолюцію Держдуми РФ щодо визнання ОРДЛО. Активна кампанія Заходу з привернення уваги до загрози повторного російського вторгнення в Україну могла допомогти запобігти найгіршому, - Курт Волкер. Росія витратила мільйони доларів на лобіювання своїх інтересів у США – деталі дослідження Open Secrets. Україна 16 лютого вперше відзначила День Єднання.

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