Час-Тайм. НАТО сподівається на краще, але готується до найгіршого

В ефірі Час-Тайм. Столтенберг: НАТО сподівається на краще, але має бути готовим до найгіршого. Як оцінюють ситуацію у США та Європі, і як готуються на випадок, якщо Путін наважиться на новий напад? США засудили резолюцію Держдуми РФ щодо визнання ОРДЛО. Активна кампанія Заходу з привернення уваги до загрози повторного російського вторгнення в Україну могла допомогти запобігти найгіршому, - Курт Волкер. Росія витратила мільйони доларів на лобіювання своїх інтересів у США – деталі дослідження Open Secrets. Україна 16 лютого вперше відзначила День Єднання.