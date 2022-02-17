Студія Вашингтон. США і НАТО не бачать відведення Росією військ

Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати і НАТО не бачать відведення Росією військ від українських кордонів - про це заявили Єнс Столтенберг і Ентоні Блінкен у середу. Якщо Кремль, після звернення депутатів Держдуми, визнає "незалежними" так звані Донецьку та Луганську народні республіки - це означатиме повну відмову російського уряду від своїх зобов'язань щодо Мінських угод. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен.