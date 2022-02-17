Столтенберг: Самооборона - право, закладене в статуті ООН, і союзники допомагають Україні це право захистити

Коментуючи повідомлення про нові обстріли на Донбасі, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ зазначив, що НАТО занепокоєне, через спроби Росії створити привід для нового вторгнення до України. Наразі немає чіткості стосовно намірів Росії, відзначив посадовець, "однак ми бачимо, що Росія зосередила найбільшу за десятиліття кількість військ навколо та всередині України. Нам також відомо, що багато оперативників російської розвідки діють в Україні".

Раніше українське МЗС закликало міжнародну спільноту негайно засудити обстріл Станиці Луганської. "Ми закликаємо всіх партнерів негайно засудити це серйозне порушення Мінських угод з боку Росії в умовах і так напруженої ситуації в галузі безпеки", - зявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс висловила занепокоєння через повідомлення про наромадження Росією додаткових 7 000 військових поблизу України а також "нападом проросійських військ на дитсадок в Україні".

Під час прес-конференції за результатами засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу у четвер Столтенберґ наголосив на праві України на самооборону: "Самооборона - право, закладене в статуті ООН і союзники допомагають Україні це право захистити".

НАТО та союзники допомагають Україні зміцнити здатність захищатись, зокрема через надання оборонної допомоги, проведення навчань, обмін розвідданими та інформацією в кіберсфері а також шляхом фінансової підтримки, підкреслив Столтенберг.

На засіданні в четвер міністри оборони країн НАТО підтвердили політику відкритих дверей для України. "Будь-яке рішення стосовно членства в НАТО приймають союзники по НАТО, країна, що прагне членства, і більше ніхто", - зауважив він. Раніше Росія висувала вимогу нерозширення НАТО в якості безпекових гарантій Заходу.

Посадовець НАТО закликав Росію до справжньої деескалації в регіоні. Росія заперечує наміри провести нове вторгнення.