Кроком до ескалації назвали у Держдепі видворення Росією заступника посла США

У Державному департаменті США підтвердили видворення заступника голови дипмісії США в Росії Барта Гормана.

Посадовець Держдепу назвав такі дії "неспровокованими" і зауважив, що США вважають це "кроком до ескалації". США розглядають те, якою має бути відповідь, додав він.

Посадовець вказав, що Горман має діючу візу і провів у Росії менше трьох років. Раніше цього року, Сполучені Штати покинули 27 російських дипломатів, як повідомляли в російській дипмісії, через вимогу США, щоб час перебування дипломатів в країні не перевищував трьох років. В російській дипмісії залишилось 184 працівники, за інформацією російського дипвідомства.

Кількість персоналу США в Росії, значно менше, ніж чисельність російської місії у США, додав американський посадовець.

"Ми закликаємо Росію припинити необґрунтоване видворення дипломатів США та службовців і продуктивно працювати з відновлення нших місій. Зараз більше ніж будь-коли, для наших країн важливо мати дипломатів на місцях для полегшення спілкування між нашими урядами", - заявив посадовець США.

Напруження у дипломатичних відносинах відбувається на тлі повідомлень про зростання зарози нової агресії РФ проти України. В четвер президент США Джо Байден зазначив, що новий напад Росії можливий вже впродовж наступних декількох днів. Він наголосив, що Росія може намагатись створювати привід для вторгнення.

Коментуючи повідомлення про нові обстріли на Донбасі, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ зазначив, що НАТО занепокоєне, через спроби Росії створити привід для нового вторгнення до України. Наразі немає чіткості стосовно намірів Росії, відзначив посадовець, "однак ми бачимо, що Росія зосередила найбільшу за десятиліття кількість військ навколо та всередині України. Нам також відомо, що багато оперативників російської розвідки діють в Україні".

Раніше українське МЗС закликало міжнародну спільноту негайно засудити обстріл Станиці Луганської. "Ми закликаємо всіх партнерів негайно засудити це серйозне порушення Мінських угод з боку Росії в умовах і так напруженої ситуації в галузі безпеки", - зявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс висловила занепокоєння через повідомлення про наромадження Росією додаткових 7 000 військових поблизу України а також "нападом проросійських військ на дитсадок в Україні".