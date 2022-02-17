Час-Тайм. Байден: Загроза вторгнення Росії в Україну - дуже висока

В ефірі Час-Тайм. Загроза нового російського вторгнення в Україну нині - дуже висока, - заявив президент США Джо Байден. Держсекретар Ентоні Блінкен виступив на засіданні Радбезу ООН у Нью-Йорку. Головне з засідання Радбезу ООН: заяви та реакції. Під стінами штабквартири ООН відбувалася акція протесту на підтримку України. Чи бачать в Білому домі ознаки провокацій з боку Росії нині? Що означає резолюція Держдуми РФ щодо визнання ОРДЛО: Які мотиви таких заяв для РФ? І чи потрібні Мінські угоди Україні? Реакції в США, оцінки експертів.