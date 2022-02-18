Байден обговорить з союзниками ситуацію навколо України, Блінкен планує зустріч з Лавровим

США продовжують дипломатичні зусилля з врегулювання безпекової кризи, що виникла через нагромадження Росією військ поблизу кордону України.

В п'ятницю президент США Джо Байден обговорить ситуацію навколо України з низкою союзників по НАТО. Про це повідомили в службі кандського прем'єр-міністр Джастіна Трюдо. В зустрічі, за інформацією служби, візьмуть участь лідери Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Великої Британії, ЄС та НАТО.

У Білому домі підтвердили пресі, що Байден планує провести телефонну розмову х союзниками в другій половині дня "щодо нагромадження військ Росією на кордоні з Україною і зусилля зі стримування та дипломатії".

Наступного тижня також заплановано зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Державний департамент США в четвер заявив, що зустріч відбудеться, якщо не буде нового вторгнення до України. "Якщо вони вторгнуться у ці дні, стане чітко зрозуміло, що вони ніколи серйозно не сприймали шлях дипломатії", - заявив речник Держдепу Нед Прайс.

Віце-президентка США Камала Гарріс наразі перебуває у Європі і очолює делегацію США на Мюнхенському безпековому форумі.

В п'ятницю Гарріс провела зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Наш союз і відданість НАТО тривають", - заявила Гарріс на зустрічі з генсеком Альянсу.

Візит Гарріс відбувається на тлі повідомлень про можливу ескалацію російської агресії проти України. Попри заяви Росії про підтримку дипломатичного шляху врегулювання кризи, в уряді США повідомили, що Росія збільшила свій контингент поблизу українських кордонів ще на 7 000. Росія заперечує намір проводити наступ.

Віце-президентка США у перемовинах з європейськими лідерми зосередиться на інформації про безпеку в регіоні, наголосить на єдності з союзниками та партнерами а також підкреслить готовність відповісти у випадку подальшої російської агресії.

"Наша рішучість бути поряд із союзниками і утримувати потужну єдність з НАТО та Європейським Союзом є незмінною", - заявив високопосадовець адміністрації США під час брифінгу щодо візиту Гарріс в середу.

В суботу Гарріс виступить з промовою на форумі. "Віце-президентка підкреслить, що єдність є джерелом сили, яке дозволить нам відповісти швидко і жорстко на будь-яку подальшу російську агресію, - заявив високопосадовець під час брифінгу. - В своїй промові Гарріс також зосередиться на запевненні наших союзників та партнерів у відданості зміцненню НАТО і підтримці союзників перед лицем російської агресії. Вона говоритиме про те, що подальше вторгнення до України, на наше переконання, зробить Росію слабшою, а не сильнішою".

Після промови в суботу, Гарріс планує зустрітись з Зеленським. Це буде перша зустріч посадовців. Також на суботу заплановано зустріч Гарріс з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.