Спеціальні потреби

site logo
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. Як США можуть стримати агресію Росії. Головне про зусилля

Час-Тайм. Як США можуть стримати агресію Росії. Головне про зусилля
Embed
Час-Тайм. Як США можуть стримати агресію Росії. Головне про зусилля

No media source currently available

0:00 0:14:58 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Російська загроза і небезпека нового вторгнення в Україну – головна тема Мюнхенської безпекової конференції. Президент США Джо Байден веде телефонні переговори із групою трансатлантичних лідерів, аби поінформувати їх про зусилля США зі стримування агресії Росії та пошуку дипломатичного вирішення конфілкту. Як коментують ситуацію у Вашингтоні, чи вважають, що Москва готує провокацію, яку може використати як привід для наступу? Експерти: через стрімке зростання середніх температур на планеті майбутнє зимових видів спорту може опинитись під питанням.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG