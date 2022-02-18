Час-Тайм. Як США можуть стримати агресію Росії. Головне про зусилля

В ефірі Час-Тайм. Російська загроза і небезпека нового вторгнення в Україну – головна тема Мюнхенської безпекової конференції. Президент США Джо Байден веде телефонні переговори із групою трансатлантичних лідерів, аби поінформувати їх про зусилля США зі стримування агресії Росії та пошуку дипломатичного вирішення конфілкту. Як коментують ситуацію у Вашингтоні, чи вважають, що Москва готує провокацію, яку може використати як привід для наступу? Експерти: через стрімке зростання середніх температур на планеті майбутнє зимових видів спорту може опинитись під питанням.