Блінкен та Кулеба підтвердили єдність США та України проти російської агресії

В розмові з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою Держсекретар США Ентоні Блінкен засвідчив, що США та Україна "виступають єдиним фронтом проти російської агресії і поглиблюють нашу відданість суверенітету та територіальній цілісності України". Про це головний американський дипломат написав в Twitter за результатами зустрічі.

Кулеба, в свою чергу, подякував Блінкену за додаткову інформацію та оцінки щодо агресивних намірів РФ.

"Україна тепер ще краще підготовлена до будь-яких сценаріїв", - написав український дипломат в соцмережах.

Спілкування відбулось на полях Мюнхенського безпекового форуму. В суботу Блінкен також провів зустріч з міністром закордонних справ Франції. Дипломати обговорили зусилля НАТО, ЄС, "Групи Семи" у відповідь на кризу, "яку Росія безпричинно погіршує", йдеться в повідомленні Держдепу. Вони також "засвідчили підтримку територіальної цілісності та суверенітету України а також готовність союзників запровадити жорсткі наслідки для Росії у випадку подальшої агресії проти України, повідомили у відомстві. Напередодні Блінкен поспілкувавсяз міністром закордонних справ Німеччини.

Делегацію США на Мюнхенському форумі очолює віце-президентка США Камала Гарріс. Під час її перебування в Європі, високопосадовиця США має зустрічі з більш ніж 10 лідерами країн. В суботу вона провела зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Будь-яка загроза для вашої країни сприйматиметься серйозно", - сказала Гарріс Зеленському. Вона назвала теперішній час "вирішальним моментом історії". Зеленський відповів, що Україна хоче миру і розуміє, що відбувається.