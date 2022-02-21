США повідомили ООН, що Росія планує репресії проти опонентів в Україні - ЗМІ 

Росія, згідно з даними США, планує арешти та вбивства великої кількості опонентів в Україні. Про це представниця США в ООН та міжнародних організаціях в Женеві, Батшеба Нелл Крокер, вказала в листі до Голови ООН з питань прав людини Мішель Башеле, повідомляють ЗМІ.

В листі, копію якого отримали Reuters, AFP, The Washington Post та інші, зокрема йдеться, що США "мають інформацію, що заслуговує на довіру і вказує, що російські сили створюють переліки українців, щоб вбити, або відправити до таборів, після військової окупації".

Росія, заявляє Крокер, ймовірно переслідуватиме тих, хто виступає проти російських дій, включаючи російських та білоруських дисидентів, які перебувають в Україні, журналістів, борців з корупцією, представників релігійних та етнічних меншин та ЛГБТК+. Крокер підкреслила, що російські сили протягом попередніх операцій вдавались до вбивств, викрадень, незаконних затримувань.

Минулого тижня, у виступі на засіданні РБ ООН, держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв про можливі масштабні порушення прав людини Росією після нападу на Україну.

В Кремлі спростували наявність "розстрільних списків". Речник Кремля Песков назвав такі повідомлення "фейком".