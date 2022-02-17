Блінкен у Радбезі ООН: Криза в Україні прямо зачіпає кожну країну світу 

Нависла над Україною загроза російського вторгнення є найбільшою загрозою миру та безпеці. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у четвер у Радбезі ООН, де він виступав із коментарями щодо загрози миру та безпеці з боку Росії.

"На кону більше ніж Україна. Це час загрози для життів та безпеки мільйонів людей та основам Хартії ООН та заснованому на правилах міжнародному порядку, який забезпечує стабільність у всьому світі. Це криза прямо зачіпає кожного члена цієї Ради та кожну країну світу, базові принципи тривалого миру та безпеки, бо під загрозою принципи закріплені після двох Світових воєн та Холодної війни", - заявив Блінкен.

У виступі Блінкен наголосив, що Радбез має негайно діяти щодо того, що Росія робить з Україною.

За словами Блінкена, Росія протягом місяця без провокації накопила на кордонах України, у Білорусі, та окупованому Криму понад 150 000 військових.

Як заявив американський високопосадовець, США не бачать підтверджень заявам Росії про відведення частини військ.

"Наша інформація чітко вказує, що ці сили, включно із сухопутними військами, літаками, кораблями, готуються розпочати напад на Україну у найближчі дні", - вказав Блінкен.

За словами Блінкена, можна очікувати, що Росія може спробувати створити привід для атаки, після чого влада може провести "театралізовані" зібрання щодо "так званої кризи" та оприлюднити заяви про необхідність відповіді. Після цього, заявив Блінкен, "заплановано початок нападу".

"Російські ракети та бомби впадуть на Україну, буде глушитись зв'язок, кібератаки відключать ключові українські інституції. Після цього російські танки та солдати рушать до ключових цілей, які вже визначено у детальних планах. Ми вважаємо, що ці цілі включають столицю України, Київ, місто із населенням у 2,8 мільйона людей. Звичайні напади не вичерпують те, що Росія планує застосувати проти народу України. Ми маємо інформацію, яка вказує, що Росія націлиться на конкретні групи українців. Ми попереджаємо уряд України про все, що наближається. І тут сьогодні ми деталізуємо це, сподіваючись, що поділившись зі світом тим, що нам відомо, ми можемо вплинути на Росію, щоб вона зійшла зі шляху війни та обрала інший шлях поки ще є час", - заявив Блінкен.

Державний секретар США відзначив, що у минулому бували випадки, коли дані розвідки не підтверджувались, але наголосив, що його виступ у Радбезі переслідує мету "не почати війну, а зупинити її".

"Інформація, яку я тут представив, підтримується тим, що відбувається відкрито, перед нашими очима, протягом місяців", - сказав Блінкен.

За словами Блінкена, на противагу словам Росії про те, що попередежння США є нісенітницею, Москва "послідовно накопичила понад 150 000 військових на кордонах України та озброєння для проведення масованого військового нападу".

"Якщо Росія не вторгнеться в Україну, ми відчуємо полегшення, що Росія змінила курс та довела, що наші прогнози були невірними. Це був би значно кращий результат, ніж шлях на якому ми знаходимся зараз. Ми радо сприємемо будь-яку критику у наш бік", - заявив Блінкен.

Державний секретар США закликав Росію до дипломатії, наголосивши на виконанні Мінських угод.

"Якщо Росія готова зібратись з урядом України та проробити процес імплементації цих забов'язань (взятих сторонами- прим. ГА), наші друзі у Франції та Німеччині готові скликати наради високого рівня у Нормандському форматі для вирішення цих проблем. Україна готова до цього, і ми повністю готові підтримати сторони", - заявив Блінкен.

Державний секретар США також заявив, що запропонував міністру закордонних справ Росії Лаврову провести наступного тижня зустріч у Європі, щоб "обговорити можливі кроки до вирішення цієї кризи без конфлікту".

Блінкен також закликав Росію чітко заявити світу, що вона не нападе на Україну та підкріпити це відведенням військ.

Як повідомлялось, у четвер президент США Джо Байден заявив, що розцінює загрозу вторгнення Росії в Україну, як "дуже високу", і вважає, що вона може статись у найближчі дні.

Росія заперечує плани вторгнення в Україну.

"Жодного "російського вторгнення" в Україну, про що з осені минулого року заявляють на офіційному рівні США та їхні союзники, немає і не планується, тому твердження про "відповідальність Росії за ескалацію" не можна розцінити інакше, як спробу чинити тиск та знецінити пропозиції Росії щодо гарантій безпеки", - заявили у МЗС Росії.